دولة الإمارات تستأنف توزيع الصحف والمجلات في الأماكن العامة

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أصدر مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب في الإمارات، الأربعاء، قراراً باستئناف توزيع الصحف والمجلات بالأماكن العامة.



وذلك مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها المكتب مع كبريات شركات توزيع الصحف والمجلات في الدولة، بهدف مراجعة إجراءات تداول المطبوعات بمختلف أنواعها، تمهيداً لرفع القيود عن حركة التوزيع لهذه الشركات ولقطاع النشر بشكل عام في الدولة.

ويندرج القرار في ظل استراتيجية دولة الإمارات المتكاملة نحو التعافي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى دعم قطاع النشر في الدولة وإثراء الحركة الثقافية والمعرفية لمختلف شرائح المجتمع، ويتضمن قرار استئناف توزيع الصحف والمجلات، الأماكن العامة بما في ذلك المطاعم والمقاهي والفنادق والأسواق الحرة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب إن قرار رفع قيود التوزيع للصحف والمجلات في الأماكن العامة يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية نحو تعزيز تعافي جميع القطاعات بما فيها الإعلامية من تداعيات الجائحة مشيدا بروح التعاون والدعم "الذي لمسناه من شركات التوزيع خلال الفترة الأولى من جائحة كوفيد-19، واليوم نواصل مسيرة التنمية الثقافية وإثراء المعرفة في المجتمع الإماراتي بالتعاون مع شركائنا من خلال استئناف أنشطتها في توزيع مطبوعاتها في الأماكن العامة وإعادة تنشيط هذا القطاع المهم من جديد".