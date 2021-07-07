دينا الشربيني عن عودتها لعمرو دياب.. تعليق غاضب وانسحاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت الفنانة المصرية دينا الشربيني التعليق على سؤال حول عودتها لعمرو دياب، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وردت دينا الشربيني على ما يتردد عن الصلح مع عمرو دياب بقولها للصحفيين: "أنتوا فظاع"، ثم انسحبت من المؤتمر الصحفي.

وشهدت إحدى سينمات حي المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

الفيلم من بطولة: كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

ويتنكّر كريم عبدالعزيز في أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، إذ يجسِّد دور مقدِّم برامج ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وحضر العرض الخاص للفيلم غالبية نجومه وعلى رأسهم النجم كريم عبدالعزيز.

وقال كريم عبدالعزيز للصحفيين قبل عرض الفيلم إن شخصية "الأصلع" في الفيلم ليست لها علاقة بأحد الإعلاميين المعروفين، إذ إنه يجسِّد من خلال العمل شخصية إعلامي أصلع، الأمر الذي ربطه البعض بإعلامي شهير.