شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانين وفاكهة الصيف .. أمير كرارة عاشق للبطيخ و عمرو يوسف ولهان بالمانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتجه عدد كبير من نجوم الفن إلى الساحل وغيرها من المصايف، ولكن يكون لكل منهما الفاكهة المفضلة إلى قلبه، أو الذى يتناولها باستمرار على مدار الصيف، ومن هؤلاء:

الفنان أمير كرارة، والذى عبر عن حبه لثمرة البطيخ، حيث شارك جمهوره صورة عبر حسابه على إنستجرام وهو يتناول البطيخ، وكتب قائلا: "طبق البطيخ دا ناقصة حاجتين لا يعرفهم غير الكرارة".

ومن عشق كرارة للبطيخ لحب الفنان عمرو يوسف لفاكهة المانجو، حيث شارك عمرو يوسف، جمهوره ، بصورة جديدة له أثناء قضائه لعطلته الصيفية، عبر حسابه على إنستجرام وظهر فيها، وهو يمسك بعضا من حبات المانجو، وكتب ساخرا: "مانجو للبيع بالواحدة، للأسعار برجاء التواصل على الخاص، ملحوظة: أكلتهم وأنا بكتب البوست ده"، وكتب الفنان أحمد السعدنى تعليقا ساخرا:"أنت جايب الواسطة دى من محافظ الإسماعيلية أكيد".



أمير كرارة



عمرو يوسف

كان النجم أمير كرارة قد أكد لـ"الخليج 365"، أنه بصدد التجهيز لعمل جزء ثان من فيلم "كازابلانكا" قريبا، الذى كتب الجزء الأول له هشام هلال، وأخرجه بيتر ميمى، ولم يتم تحديد موعد نهائى لانطلاق التصوير، خاصة أن العمل ما زال فى مرحلة الكتابة والتحضيرات الأولية.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

فيلم "كازابلانكا" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، غادة عادل، أحمد داش وآخرون، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، بيومى فؤاد، أحمد فهمى وغيرهم.