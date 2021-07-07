شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يودع أسطورة بوليوود ديليب كومار ويصفه بالمثل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان، على توديع أسطورة السينما الهندية ديليب كومار، الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات، عن عمر يناهز الـ 98 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر باتشان، صورة تجمعه مع اسطورة بوليوود الراحل، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "مثلي الأعلى ديليب، الصديق، الذى لم يسبق له مثيل، لقد أزال الستار عن عصر ملحمي كبير لن يتكرر"، وسرعان ما حصدت الصورة على الكثير من تعليقات الوداع للنجم الهندي الكبير.

قدم ديليب كومار العديد من الأدوار الجادة، منها الملحمة التاريخية Mughal-E-Azam عام 1960، وامتدت حياته المهنية لأكثر من ستة عقود مع أكثر من 60 فيلمًا، وأول نجاحاته في شباك التذاكر كانت من خلال فيلم Jugnu ، أو "Firefly" ، في عام 1947 حيث لعب دور البطولة إلى جانب نور جيهان ، وفيلم الشهيد عام 1948.





وقالت التقارير إن ديليب كومار دخل إلى المستشفى وخرج منه خلال الشهر الماضى بعد دخوله لأول مرة وهو يعانى من ضيق فى التنفس ثم تم تشخيصه بتراكم السوائل بين الأغشية خارج الرئتين.

ولعب ديليب كومار دور البطولة فى العديد من الأفلام الكلاسيكية للسينما الهندية، وحصل على جائزة Filmfare لأفضل ممثل فى عام 1954، وديليب متزوج من الفنانة سايرا بانو منذ عام 1966.