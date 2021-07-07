شكرا لقرائتكم خبر عن أتجوز مرتين وعنده 3 بنات .. منه عرفة: زوجى كان واضح وصريح من البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدى ضيفين على تليفزيون الخليج 365 خلال برنامج "ملوك الترند" الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وذلك فى أول ظهور للثنائى بعد عقد قرانهما مؤخرا، وقال الفنان محمود المهدى إنه سبق له الزواج مرتين من قبل ولديه من الزوجة الأولى 3 بنات وأن كل شيء قسمة ونصيب وردا على كلامه، قالت منه عرفة إنه كان واضح وصريح من البداية وأنها تعرف عنه كل شيء وهى ليس لها علاقة بماضية وإنما تاريخه يبدأ معها منذ أن ارتبطا.

منه عرفة ومحمود المهدى مع الزميل عادل عبد الله

وتحدثت منة عرفة أيضا خلال اللقاء عن غيرتها الشديدة على زوجها، وقالت منة :" أنا غيورة قوى و لو واحدة دخلت كتبت كومنت عند محمود على إنستجرام بدخل أرد و أقولها أنتى كاتبة إيه أنا مجنونة و في الأول مكنتش بغير و مع مرور الوقت علي علاقتنا بقيت بغير أكتر و أكتر وأنا برج الثور لما بحب بحب أوى وبحب الحاجة تكون بتعاتى أنا بس".

وأضافت: " كنا عاملين فيديو تيك توك كوميدى المهم أخر الفيديو بهزار بيقتلنى وفي بنت بتكتب على كل فيديو لمحمود حبيبى بحبك و كتبت له كده خلصت من منة اتجوزنى دخلت كتبت ليها انتى بتقولى كده و البنت خافت منى عشان كتبت الكومنت وأنا بثق في محمود جدا بس بغير عليه ".

ولفتت منة عرفة إلى أنها لم تكن تريد المشاركة فى فيلم 3ستات من البداية بسبب الظروف التى حدثت فى العمل سواء من مشاكل التصوير والإخراج والإنتاج والتى تحدث فى أى عمل قائله: كنت ببقى متضايقة ومحمود بعد كدا هون عليا، وإحنا أساسا فى الفيلم دا قعدنا نصور فيه سنتين ونص لأننا توقفنا أكثر من مرة حتى انتهينا منه منذ عام تقريباً".

وروت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".