شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يعود إلى برلين لتصوير مشاهد الأكشن في John Wick 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي كيانو ريفز، يجهز لملحمة جديدة في الجزء الجديد من السلسلة الأشهر في عالم الأكشن John Wick، والتي يواصل تصوير الجزء الرابع منها منذ عدة أشهر في عدد من الدول الأوروبية والافريقية.

والتقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي صاحب الـ 56 عاماً في شوارع مدينة برلين الألمانية، أثناء تصويره لمشاهد اكشن جديدة أمام كنيسة القلب المقدس الشهيرة، حيث ظهر بشكله المعتاد في تلك السلسلة مرتدياً بدلته الكلاسيكية الكاملة، وبشعر ولحية تم تشكيلهم بعناية كبيرة لتتماشي مع مشاهد الهروب التي يعيشها بعد تعرضه لعملية نفى في الجزء الأخير.



كيانو ريفز فى برلين لتصوير جون ويك



كيانو ريفز فى برلين

وتحدث مخرج العمل تشاد ستاهلسكي، في أبريل من العام الماض، إلى Collider مشيراً إلى أن الفريق الإبداعي للعمل وضع معايير أعلى بكثير للفيلم القادم منذ بدايته وعلى مستوي أعلى من الجزء الثالث، وهو ما اثار حماس عشاق السلسلة الذين ينتظرون الجزء الجديد بفارغ الصبر.



ريفز فى برلين

ويجري سكوت آدكنز، صاحب شخصية "بويكا"، الشهيرة في أفلام أكشن السجون، مباحثات من أجل االفصل الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة John Wick 4 التي يقوم ببطولتها النجم العالمي كيانو ريفز.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن "بويكا" يقترب من إتمام الصفقة الجديدة ليظهر بجوار جون ويك في الفصل الرابع، الذى سيقوم بإخراجة تشاد ستاهلسكي، ويشارك في بطولته دوني وين ورينا ساوياما وشامير أندرسون.