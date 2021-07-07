شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى يكشف "اللغز" فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد نجاتى من تصوير مشاهده فى مسلسل "اللغز" داخل أحد أستوديوهات شبرامنت، ويجسد نجاتى ضمن أحداثه دور ابن الجناينى وهو المحور الرئيسى بالمسلسل.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطارمن التشويق والإثارة حول مجموعة من الطالبات المغتربات اللاتى يقمن في دار تظهر بها أشياء مرعبة ليس لها أساس منطقى، هل هى من فعل الجن أم تعويذة من تدبير بنت صاحبة الدار المعقدة نفسيا؟!.

يذكر أن مسلسل "اللغز" من بطولة محمد نجاتى ونورهان وسميرة صدقى وإكرامى هجرس وعلاء زينهم وأحمد منير وندى بهجت ونهى رأفت وأسماء الباجورى وعمرو يسرى وأية عقيل ونسمة النجار ونشوى على وإسراء عزام، تأليف غادة حنفى، وإخراج عصام شعبان.

كان الفنان محمد نجاتى قد أعلن لـ"الخليج 365" نيته فى دخول عالم الغناء خاصة أنه من هواة المزيكا من صغره، مضيفًا أنه يعمل حاليًا على اختيار أكثر من أغنية من أجل غنائها فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه جلسات عمل مؤخرًا مع عدد من الملحنين والشعراء من اجل الاستقرار على عدة أغانى يفاجئ بها الجميع.

وشارك محمد نجاتى مؤخرًا فى حكاية "ملناش إلا بعض" من مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة، من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش وبطولة صابرين، وجمال عبد الناصر، وجيهان خليل، وعابد عنان، وسمر علام، وتدور أحداثها حول الحياة داخل إحدى العائلات التي يصاب أحد أفرادها بفيروس كورونا وكيفية التعايش مع هذا الفيروس.