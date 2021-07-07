شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء سالم تعلن وفاة شقيقتها الكبرى هناء رحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة وفاء سالم، وفاة شقيقتها الكبرى وتدعى هناء رحال، حيث كتب وفاء على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل، "رحلت أختى الكبرى هناء رحال .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر قلوب بناتها رهف ولما وشيرين وقلوبنا جميعاً"، دون تفاصيل عن موعد الجنازة ومكان الدفن.



صفحة وفاء سالم على فيس بوك

وكان آخر أعمال الفنانة وفاء سالم هو مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في السباق الرمضاني قبل الماضى وحقق نجاحا كبيرا، و تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل من بطولة كل من شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى ، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.