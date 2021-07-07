بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد تحيي الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة نبيلة عبيد الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافقت 5 يوليو الجاري.

ونشرت "عبيد" صورة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نبيلة عبيد على الصورة :" وحشتيني يا راقية، وحشتيني يا جميلة، وحشتنا ابتسامتك ورقتك وضحكتك، وحشتينا يارجاء، الله يرحمك".

وعلقت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي :"بحبك يا بلبوله وربنا ما يحرمني منك أبدا أنا وروضة".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".