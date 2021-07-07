"حواجبي كانت تقيلة جدا".. نرمين الفقي تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نرمين الفقي حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت "الفقي"، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية "أون"، :"أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، كما أنها ليست ضدها على الإطلاق، ولكنها ضد المبالغة، وأن هناك حالات تحتاج لعمليات تجميل".

وأضافت نرمين الفقي :"حواجبي زمان كانت تقيلة جدا".

وتابعت:"الرجل حاليا لا يحب الست المزيفة".

واستكملت:" لم أنتقد أبدا أي سيدة خضعت لعملية تجميل وشوهت منظرها".

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.