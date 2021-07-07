نرمين الفقي :"كنت شايفه نفسي ولد ومكنش عندي ثقة في نفسي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن رأيها في الجمال، مشيرة أنها لم تكن تملك الثقة بنفسها في مرحلة الطفولة.

وقالت "الفقي" خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، :" بالتأكيد بنحمد ربنا على نعمته، لكن وأنا صغيرة مكانش عندي ثقة في نفسي خالص، كنت بشوف نفسي ولد، وكنت شقية شقاوة غير طبيعية، لما كبرت حتى فترة ثانوي، برضه كنت حاسة إن شكلي مش حلو قوي، لغاية في الجامعة لما ابتديت أدخل في الإعلانات نوعا ما ابتديت أحس".

وأضافت :"أتعاكست من ابن الجيران".

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.