"حماة الوطن".. أمير كرارة يحيي الذكرى الرابعة لشهداء وأبطال كمين "البرث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أحيا الفنان أمير كرارة الذكرى الرابعة لشهداء كمين "البرث"، الذي شهد استشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة في العريش بشمال سيناء، و جسد "كرارة" شخصيته في مسلسل "الاختيار"، والذي عرض في رمضان 2020.

كرارة نشر عبر صفحته بموقع "فيس بوك" صورة البطل منسي وشهداء الملحمة، وكتب: "لن ننساكم .. أبطال البرث حماة الوطن رحمة الله عليهم ".

وشهد كمين "البرث"يوم 7 يوليو 2017 استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة في هجوم إرهابي.

وقدم أمير كرارة شخصية العقيد البطل أحمد منسي في مسلسل "الاختيار ملحمة البرث"، الذي رصد تفاصيل الملحمة، وشارك في بطولة العمل أحمد العوضي " وأدى شخصية هشام العشماوي"، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وإسلام حافظ، وضياء عبد الخالق، محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، ومحمد عز، ومها نصار ، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.