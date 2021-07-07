"الرجل رزق".. نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نرمين الفقي مواصفات الزوج الذي تتمنى الارتباط به.

وقالت نرمين خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر قناة "ON: "والدتي كانت دائما خائفة علي من الزواج".

وعن مواصفات الشخص الذي تتمنى الزواج منه، قالت :"يجب أن يكون حنين، ورجل بمعنى الكلمة".

واستكملت:" الرجل رزق ولكن عندما يكون رجل بمعنى الكلمة".

وأكملت :"والدتي قالت لي اختاري العمل الجيد، ولا تنظري للمال، قائله :" أنا لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات".

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.