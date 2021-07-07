نرمين الفقي تكشف سبب عدم خوضها تجربة الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن سبب عدم خوضها تجربة الزواج حتى الآن رغم تقدم العديد من "العرسان" لها.

وقالت نرمين الفقي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر قناة "ON: "والدتي كانت دائما خائفة علي من الزواج".

وأضافت عن فكرة الزواج: "اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خائفة أيضًا".

وتابعت:"الفلوس مهمة جدا، لنقطة معينة، للعمل، للأكل، أو لشراء سيارة جيدة".

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.