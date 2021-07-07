بعد خروج إسبانيا من كأس أوروبا.. راموس ينشر تغريدة مؤثرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عبّر قائد نادي ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس، عن حزنه الشديد بعد خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لبطولة كأس أوروبا بعد خسارته بركلات الترجيح (2-4) أمام إيطاليا.

وكتب راموس عبر حسابه في موقع “تويتر”: “(الخروج من كأس أوروبا) أمر حزين وظالم.. لأنه لا يمكن أن يكون كذلك، لكنكم جعلتم بلدا بأكمله يهتز ويتحمس.. فخورون بمنتخبنا، تحيا إسبانيا”.

يذكر أن راموس، عاش لحظات عصيبة في مسيرته في الموسم المنصرم، حيث ابتلى بالإصابات وغاب عن عدة مباريات لفريقه السابق ريال مدريد، قبل أن يستبعده مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي من قائمة “لاروخا” التي شاركت في نهائيات “يورو 2020”.

بعدها اضطر راموس للرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية عقده وعدم توصله لاتفاق لتمديده.

ومن المنتظر أن ينضم المدافع البالغ عمره 35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان، حيث يتوقع أن يجري الكشف الطبي اليوم الأربعاء، على أن يعلن النادي الباريسي عن الصفقة رسميا في وقت لاحق.