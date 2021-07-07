شكرا لقرائتكم خبر عن محبو ديليب كومار يلتفون حول جثمانه بعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين خروج جثمان الممثل الهندى الأسطورى ديليب كومار من المستشفى وذلك بعدما توفى عن عمر ناهز 98 عاما، وتأتي وفاة ديليب كومار بعد وفاة اثنين من أشقاءه بفيروس كورونا.

















قدم ديليب كومار العديد من الأدوار الجادة، منها الملحمة التاريخية Mughal-E-Azam عام 1960، وامتدت حياته المهنية لأكثر من ستة عقود مع أكثر من 60 فيلمًا، وأول نجاحاته في شباك التذاكر كانت من خلال فيلم Jugnu ، أو "Firefly" ، في عام 1947 حيث لعب دور البطولة إلى جانب نور جيهان ، وفيلم الشهيد عام 1948.

وقالت التقارير إن ديليب كومار دخل إلى المستشفى وخرج منه خلال الشهر الماضى بعد دخوله لأول مرة وهو يعانى من ضيق فى التنفس ثم تم تشخيصه بتراكم السوائل بين الأغشية خارج الرئتين.

ولعب ديليب كومار دور البطولة فى العديد من الأفلام الكلاسيكية للسينما الهندية، وحصل على جائزة Filmfare لأفضل ممثل فى عام 1954، وديليب متزوج من الفنانة سايرا بانو منذ عام 1966.