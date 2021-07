شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتين تارانتينو يشترى مسرح فيستا في لوس أنجلوس والافتتاح في أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن المخرج العالمي كوينتين تارانتينو، عن شرائه مسرح فيستا في لوس أنجلوس الأمريكية، منذ فترة قصيرة، في خطوة جديدة بعالم الاعمال الخاص به بعيداً عن عمليات الإخراج التي يقودها في الفترة الحالية.

وقال تارانتينو خلال ظهوره في برنامج بودكاست الذى يقدمه داكس شيبرد ومونيكا بادمان، " لا أحب أبدًا إغلاق أي مسرح او صالة عرض، لأن هناك الكثيرين يستحقون الذهاب للمسارح ورؤية الاعمال داخل صالات السينما"، مضيفاً "اعتقد ان السينما ستزدهر خلال الفترة المقبلة بعد التوقف الذى شهدته منذ انتشار الجائحة".



مسرح فيستا

وتابع تارانتينو في تصريحاته قائلاً "لم اخطط حتى الان عن الوقت المحدد لافتتاح المسرح الجديد، ولكن اقرب التوقيتات هي أعياد الميلاد القادمة"، مؤكداً ان المسرح الجديد سيعرض أعمال جديدة تستند إلى نسخ خاصة بصالة العرض على عكس السينمات المنتشرة بعرض اعمال سابقة.

وعلق تارانتينو، مؤخراً على الانتقادات التى طالته لتصويره لـ بروس لي في فيلمه الذى تم طرحه بنهاية عام 2019 وحمل اسم Once Upon a Time in Hollywood بتأكيده على أنه لا يكترث لكل المنتقدين له حيث هاجمهم إلى حد السباب أثناء حلوله ضيفاً على برنامج The Joe Rogan Experience.

حيث أضاف خلال تصريحاته أن كل المنتقدين له بسبب تصوير بروس لى خلال مشهد وهو يقاتل براد بيت ويتم ضربه منه على أنهم أناساً لا يفهمون ثم وصل كلامه إلى حد السباب، مضيفاً بأنه لا يستثنى أحد سوى ابنة بروس لى نظراً لأنها هي الوحيدة التى من حقها رؤية والدها بالصورة التي تحلو لها، إلا أنه في النهاية مخرج وكاتب له وجهة نظره الذى يخرجها بالشكل الذى يراه مناسباً.