شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يغوص فى أعماق البحار بجوار أسماك القرش المفترسة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع جاست جيرد النجم كريس هيمسوورث أثناء مشاركته في فعالية أسبوع القرش 2021 للتعرف على أسماك القرش ويظهر الممثل الأسترالي البالغ من العمر 37 عامًا في واحد فقط من البرامج في أسبوع القرش السنوي التابع لناشيونال جيوغرافيك فى ساحل أستراليا.

يقوم كريس هيمسوورث بالتعرف على أسماك القرش والتعرف علي علم سلوك القرش واكتشاف كيف يمكن أن يتعايش البشر وأسماك القرش مع بعضهما البعض بأمان.

ونقل الموقع حديث كريس حيث قال ، " قمنا للتو بأسوأ مواجهة مع أسماك القرش القاتلة خلال قرن من الزمان، حيث أريد معرفة ما إذا كان بإمكاننا العيش معًا دون إلحاق الأذى ببعضنا البعض ".

ويبدو أن الفيلم المنتظر Thor: Love and Thunder، سيشهد ظهورا مختلفا للنجم العالمي كريس هيمسوورث، بعد أن شارك بمقطع فيديو من كواليس اعداد فورمته التي سيظهر بها في الفيلم المنتظر عرضه خلال الفترة القادمة.

وظهر هيمسوورث في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يخوض التدريبات الخاصة بشخصيته المقبلة والتي قضى معظم اوقاتها داخل منزله، حيث كتب " كنت محظوظًا بما يكفي لقضاء فترة طويلة في المنزل لتجربة العديد من أساليب التغذية والتدريب ، لبناء أقوى نسخة من نفسي والشخصية حتى الآن"، مؤكداً على اتجاهه خلال الفترة المقبلة لتصميم برامج خاصة بالتدريبات لمنح خبرته التي اكتسبها خلال التدريبات للجميع.