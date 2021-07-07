بعد نشرها بدقائق.. محمد رمضان يحذف صور لقائه بأسرة صدام حسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصور له أثناء تلبيته دعوة حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة.

ونشر صورة تجمعه مع حرير عبر خاصية القصص القصيرة المصورة على “إنستغرام”، وعلق قائلاً: “في ضيافة حفيدة صدام حسين”. وعلقت حرير على الزيارة، ونشرت صورة تجمعهما على “إنستغرام”، قائلةً: “نمبر وان… نورت يا بطل وخليك ثابت… محمد رمضان… حرير حسين كامل… حفيدة صدام”.

ولكن بعد دقائق قليلة، حذف رمضان الصور من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون توضيح الأسباب أو التفاصيل.

ويذكر أنّ رمضان طرح أغنية جديدة بعنوان “ثابت” عبر “يوتيوب”، والفيديو كليب من إخراج محمد سامي، ومن كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، ومدير الاتصوير حسام حبيب، والمنتج المنفذ محمود الشيخ، ومهندس الديكور أمير عبد العاطي، والمنتج الفني محمد سعيد رضوان، ستايلست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة “شو ميديا برودكشن”، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان.