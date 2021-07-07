سكارليت جوهانسون حامل في طفلها الأول من زوجها كولين جوست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية، أن الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (36 عاما) حامل في طفلها الأول من زوجها كولين جوست (39 عاما).

وجوست هو أحد كتاب ومقدمي برنامج "ساترداي نايت لايف".



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية أن هذا سيكون ثاني طفل لسكارليت وأول طفل لزوجها كولين.

يشار إلى أن سكارليت لديها طفلة (6 أعوام) من زوجها السابق الصحفي الفرنسي رومان داورك، الذي استمر زواجهما من عام 2014 حتى 2017.

وكانت العلاقة بين سكارليت وكولن قد بدأت عام 2017 أثناء تقديمها حلقة من برنامج " ساترداي نايت لايف".