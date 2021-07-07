شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لى يخرق قواعد مهرجان كان ويقبل جودى فوستر ووزيرة الثقافة رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت إدارة مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 74 منع القبلات، وذلك حفاظا على سلامة ضيوف وصناع المهرجان، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم والمتحور – دلتا – في فرنسا، لكن المخرج سبايك لي رئيس لجنة تحكيم المهرجان هو أول من خرق تلك القواعد، حيث قام بتقديم ترحاب عاطفي لعدد كبير من الضيوف وصناع المهرجان، ما بين التقبيل أو الأحضان وذلك لمدير مهرجان كان تيري فيرمو ورئيس المهرجان بيير ليسكور والنجمة جودي فوستر وأيضا وزيرة الثقافة الحالية الفرنسية، روزلين باشلو والتي أصيبت بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، والتي سبق وأن تولت حقيبة وزارة الصحة الفرنسية.

سبايك لى يوزع القبلات والأحضان فى افتتاح مهرجان كان

وقبل عرض فيلم الافتتاح منح مهرجان كان السينمائى في دورته الـ74 النجمة جودي فوستر السعفة الفخرية، وقام المخرج بيدرو ألمودوفار بتسليمها الجائزة الشرفية بحضور رئيس بجنة تحكيم المهرجان المخرج سبايك لى.



سبايك لى يعانق مدير مهرجان كان

سبايك لى يعانق جودى فوستر



سبايك لي يقبل جودي فوستر



سبايك لى يقبل وزيرة الثقافة الفرنسية والتى شغلت منصب وزيرة الصحة من قبل



سبايك لى يعانق رئيس المهرجان

وشهدت الفعاليات العرض الأول لفيلم "Annette"، وهو فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وكان من العروض المميزة، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب الجائحة، لذلك يتشوق صناع ومحبو السينما لمشاهدة نجوم الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان كان.

وتدور أحداث فيلم "Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

ويُعرَض فى المهرجان 24 فيلماً مدرجاً ضمن المسابقة الرسمية أمام آلاف المشاركين فى المهرجان ولجنة تحكيم برئاسة المخرج النيويوركى سبايك لى، الذى اختير لتولى هذه المهمة فى 2020، ووافق على اختياره مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى.