شكرا لقرائتكم خبر عن المايوه والأحضان والقبلات.. 3 لاءات يفرضها زوج منه عرفة بعد عقد القران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدى ضيفين على تليفزيون الخليج 365 خلال برنامج "ملوك الترند" مع الزميل عادل عبد الله، وذلك فى أول ظهور للثنائى بعد عقد قرانهما الأسبوع الماضى، وتحدث محمود عن التحفظات التي يضعها لزوجته الفنانة منة في عملها بالفن ا.

وقال محمود:" أنا زى أي راجل طبيعى وشغلها مختلف قولتلها ما يجلكيش أدوار فيها قبلات و حب إثارة وإغراء ومفيش صور بالمايوهات أنا راجل صعيدى"، وردت منة قائلة:" هو له الحق أنه يضع شروط في الحاجات اللى مناسبة له وأنا أوافق أو موافقش مش بنفرض على بعض حاجات وبنا تفاهم جدا".