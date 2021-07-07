شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجم الهندى ديليب كومار عن عمر ناهز 98 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الهندى الأسطورى ديليب كومار عن عمر ناهز 98 عاما، وذلك وفقا لموقع جاست جيرد والذى نشر إعلان عائلة الراحل وطبيبه أن ديليب توفى فى أحد مستشفيات مومباى بعد صراع طويل مع المرض.

وأضافت التقارير أنه دخل إلى المستشفى وخرج منه خلال الشهر الماضى بعد دخوله لأول مرة وهو يعانى من ضيق فى التنفس ثم تم تشخيصه بتراكم السوائل بين الأغشية خارج الرئتين.

امتدت حياة ديليب كومار المهنية لخمسة عقود، ولعب دور البطولة فى العديد من الأفلام الكلاسيكية للسينما الهندية، وحصل على جائزة Filmfare لأفضل ممثل فى عام 1954، وديليب متزوج من الفنانة سايرا بانو منذ عام 1966.