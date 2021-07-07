"تفاصيل طرح أغاني ألبوم سميرة سعيد "إنسان آلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

استقرت الفنانة سميرة سعيد على طرح 3 أغاني من ألبومها "إنسان آلي" في موسم الصيف الحالي، وذلك بعد تعاقدها مع المنتج محمد رشيدي.

رشيدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن تفاصيل طرح أغاني الألبوم، وقال :"في البداية أحب التأكيد على سعادتي بالتعاقد مع الفنانة سميرة سعيد التي تعد من أيقونات الأغنية العربية، وصاحبة الفكر الموسيقي المتجدد دائما”.

واستكمل:"وفيما يخص الألبوم، من المقرر أن يضم 10 أغاني جديدة، لم تطرح من قبل، على أن يتم طرحها تباعا بداية من منتصف شهر يوليو الحالي".

وأضاف:"خلال موسم الصيف الحالي تقوم الفنانة سميرة سعيد بالتعاون مع شركة "RP MUSIC"، بطرح 3 أغاني ، وأولها هي "مون شيري" من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، والثانية "حلو" من كلمات شادي نور، وألحان حمزة، وتولي توزيع الأغنيتين الموزع هاني يعقوب".

رشيدي تابع :"وبعد ذلك يتم طرح الأغنية الثالثة "إنسان آلي"، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع".

سميرة كانت قد طرحت الفترة الماضية أغاني ""الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"بحب معاك"،من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة، و"متاهة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني.