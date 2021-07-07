"أعمامي من المغرب".. صابرين في أول لايف من منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت الفنانة صابرين لأول مرة عبر بث مباشر، مساء أمس، من داخل منزلها.

وقالت صابرين خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،: "مساء الخير، أنا مستنية كومناتكم، ووحشتوني أوي، أنا مبخرجش خالص إلا إذا كان عندي تصوير.. وليا حبايب كتير أوي في الخليج وموريتانيا وشمال إفريقيا والجاليات اللي برا.. ولما عملت أم كلثوم كان فيه حالة كبيرة جدًا في المغرب وتونس من أول ما أنزل من الطيارة".

وتابعت صابرين: "قابلت الرئيس زين الدين بن علي وحرمه في لقاء رسمي وقعدت في نفس الاوتيل اللي كانت بتقعد فيه أم كلثوم ونفس السويت.. والمغرب ليها حالة تانية خاصة عندي لأن أعمامي وأجدادي من "فاس" في المغرب".

ومن جهة أخرى شاركت صابرين في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "كله بالحب" من بطولة الفنانة زينة، كما تنتظر طرح فيلم "الإنس والنمس" بطولة الفنان محمد هنيدي ومنة شلبي.