حميد الشاعري ينعى المطرب الليبي جابر عثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان حميد الشاعري الفنان الليبي جابر عثمان، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي بمدينة بنغازي الليبية.

وكتب حميد الشاعري عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان الليبي الجميل جابر عثمان.. اللهم اجعله من أهل الفردوس".

وقدم الفنان جابر عثمان العديد من الأعمال الخاصة بالأطفال، منها أغنية ديكي الملون، وقلمي الأزرق، ومدرستي، وعدة برامج أطفال منها برنامج أمل الغد، كل يوم حكاية".