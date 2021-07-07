في قمة مثيرة.. إيطاليا تقهر إسبانيا وتتأهل لنهائي كأس أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن المنتخب الإيطالي، من خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، الثلاثاء، في قمة مثيرة.

واضطر الفريقان للجوء إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، على ملعب ويمبلي في لندن، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الإضافيين بنفس النتيجة.

وعلى عكس سير اللقاء، تقدمت إيطاليا بهدف في الدقيقة 60 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدم اللاعب فيديريكو كييزا لتهز شباك سيمون.

وأدرك المنتخب الإسباني التعادل في الدقيقة 80 عن طريق لاعبه البديل، ألفارو موراتا، بعد محاولات عديدة لعناصر الفرق للعودة إلى المباراة.

وسجلت إيطاليا هدفا آخر بقدم بيراردي في الوقت الإضافي ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأخفق كلا المنتخبين في تسجيل ركلة الترجيح الأولى، قبل أن يسجل كل من بيلوتي وبيلوتشي وبيرنارديسكي وجولجيلو لإيطاليا، فيما سجل جيراريو وتياغو ألكانترا قبل أن يضيع من تعادل لإسبانيا في المبارة الأصلية، ألفارو موراتا.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الفائز في المواجهة بين إنكلترا والدنمارك، التي ستقام الأربعاء في ويمبلي أيضا.

وكانت أبرز مواجهات المنتخبين في نهائي كأس أوروبا 2012، عندما ضربت إسبانيا بقوة مسجلة رباعية في مرمى إيطاليا، لتحرز لقبها الثالث. لكن “سكوادرا أتزورا” ردّت في النسخة التالية، عندما أقصت “لا روخا” من ثمن النهائي بثنائية، منهية سيطرتها على البطولة القارية بعد لقبي 2008 و2012.

وكانت إيطاليا قد قدمت مشوارا باهرا قبل ملاقاة إسبانيا، حيث تغلبت على تركيا وسويسرا 3-صفر وويلز 1-صفر، لتتصدر مجموعتها، ثم أقصت النمسا 2-1 بعد التمديد في ثمن النهائي، وحققت نتيجة لافتة باقصاء بلجيكا المصنفة أولى عالميا 2-1 في ربع النهائي.

أما إسبانيا، فقد حققت بداية بطيئة، وواجهت خطر الخروج من دور المجموعات بعد تعادلين مع السويد سلبا وبولندا 1-1، لكن رجال المدرب لويس انريكي حققوا فوزا صارخا على سلوفاكيا 5-صفر منحهم وصافة المجموعة. ضربوا مجددا في ثمن النهائي أمام كرواتيا 5-3 بعد التمديد، ثم احتاجوا إلى ركلات الترجيح للتفوق على سويسرا (3-1) بعد التعادل 1-1.

والتقى المنتخبان 37 مرة، ففاز كل منهما 11 مرة وتعادلا في 15 مباراة. وفي كأس أوروبا، فازت إيطاليا مرتين وإسبانيا مرة وتعادلا ثلاث مرات.

وسيلتقي المنتخبان مجددا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو في ميلانو في 6 أكتوبر المقبل.