كلاسيكو الأرض.. الأرجنتين تواجه البرازيل في نهائي كوبا أميركا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تمكنت الأرجنتين الثلاثاء، من التأهل إلى نهائي بطولة كوبا أميركا في كرة القدم، بفوزها على كولومبيا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1 في برازيليا، لتلحق بالبرازيل في موقعة منتظرة يوم السبت على ملعب ماراكانا التاريخي في ريو دي جانيرو.

وكان حارس أرسنال الإنكليزي إيميليانو مارتينيس نجم ركلات الترجيح بصده ثلاث كرات، لتبلغ الأرجنتين النهائي الخامس في آخر سبع نسخ، وسجل ليونيل ميسي ولياندرو باريديس ولاوتارو مارتينيز لتتأهل الأرجنتين.

وتقدم المهاجم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول للأرجنتين عقب مرور سبع دقائق مستفيدا من تمريرة ميسي.

لكن لويس دياز أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة. ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد الوقت الأصلي.

وكانت البرازيل قد فازت 1-صفر على بيرو في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي مساء يوم الاثنين.