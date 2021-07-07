كيم كارداشيان تتعرض لحادث غريب في عرض البحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو طريفاً وثّق سقوطها أثناء ممارستها التزحلق على المياه.

وأظهرت لقطات المقطع المصوّر كارداشيان خلال غرقها تماماً وصراخها بعد سقوطها عن لوح التزحلق، قبل أن تعيد الكَرّة وتنجح.

وجاء الفيديو الطريف بعد فترة قصيرة على توّقف برنامج “تلفزيون الواقع” الخاص بكيم كارداشيان وأخواتها عقب سنوات طويلة من البث الواقعي، حيث عُرضت الحلقة الأخيرة منه الخميس، وشهدت نهايتها الكثير من المشاعر الممزوجة بالدموع والعناق.

وخلال عرض الحلقة الأخيرة من برنامج “مواكبة آل كارداشيان”، قالت كيم: “أنا لست نادمة. كانت هذه أجمل 10 سنوات ونصف في حياتي”.

وأكدت أنها من أكثر النساء المحظوظات حول العالم، بعدما أُتيحت لها فرصة العمل مع عائلتها، بشكل يومي، وأن بفضل هذا البرنامج أصبحت على ما هي عليه اليوم.

وتعتزم عائلة كارداشيان العودة في حلقة من جزءين، ستذاع يومي 17 و20 حزيران/يونيو الجاري، وذلك بالتوازي مع اتفاق العائلة على مسلسل جديد سيُبث على منصة “هولو”، ومن المتوقع إطلاق ذلك البث هذا العام، وهو ما وصفته كريس جينر، والدة كيم، بأنه “الفصل التالي” في حياة العائلة ككل.

يُذكر أن الحلقة الأولى من برنامج “تلفزيون الواقع” أُذيعت عبر شبكة “إي”، وهي تابعة لشركة “إن.بي.سي يونيفرسال”، وذلك في العام 2007، إذ بدأ بثّه في أكثر من 90 دولة حول العالم، وبعشرين لغة.