دينا الشربيني تنسحب من اللقاء الصحافي في افتتاح فيلمها.. ما علاقة عمرو دياب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انسحبت الفنانة دينا الشربيني من أمام الكاميرات، في العرض الخاص لفيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي أقيم مساء أمس (الثلاثاء)، بإحدى دور العرض، بسبب سؤال عن عمرو دياب.

ووجه أحد المراسلين، سؤالا لدينا، حول لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟ الأمر الذي أزعجها للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: «انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا». وتعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على “إنستغرام”، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت دينا مع الصورة، حيث سجلت إعجابها بالصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.

يذكر أن فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، ونسرين أمين وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفناوي.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية الإعلامي، الذي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز، ويحاول البحث عن الحقائق عن طريق تنكره في عدد من الشخصيات المختلفة، وكل هذا في إطار كوميدي.