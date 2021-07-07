مي كساب تدافع عن مظهر زوجها الغريب: “حرية شخصية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن ظهر مطرب المهرجانات أوكا بلوك جديد اعتمد فيه لون البينك لشعره، واجه انتقادات حادة من قبل الجمهور، الأمر الذي دفع زوجته الفنانة مي كساب لمواجهة التنمر على المظهر الجديد الذي ظهر به زوجها؛ بعدما روّجت لألبومه الجديد على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، حيث فوجئت بتعليقات سلبية من الجمهور فور نشرها الصورة عبر صفحتها الخاصة.

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة بقولها: “أنا بحبك جدًا ومقدرة إنك بتقفي جنب جوزك بس انتي راضية عن الصورة؟”.

لتفاجئها مي بالرد عليها قائلةً: “آه جدًا شكله حلو واستايل وبعدين كل واحد حر يختار لنفسه الشكل اللي يعجبه”.

وتابعت: “إنتي ترضي حد يتدخل في طريقة لبسك أو لفة طرحتك أو شعرك، أنا من أول ما عرفته عمري ما اتدخلت في الموضوع ده خالص، لأن ده جزء من حريته الشخصية”.

يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل “فارس بلا جواز”، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2021، مع كل من مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وراندا عبد السلام، وبشرى، ومي سليم، وويزو، وشيري عادل، وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي، مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام.

كما عرض لها قبل موسم دراما رمضان مسلسل “اللعبة 2” والذي شاركت في بطولته بجوار شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف.