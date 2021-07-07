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بالصور – محمد صلاح مع ملكة جمال الهند في “الجيم”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الإنجليزية ديانا أوبال ذات الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012، صورا جمعتها مع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ، في الصالة .

وكتبت عبر حسابها على “إنستغرام”: “في الجيم مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

من جهة أخرى، رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة مشاركة نجمه المصري محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، التي تنطلق من العاصمة اليابانية في 22 الجاري وتستمر حتى 7 أغسطس المقبل.

وكشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن رفض ليفربول التخلي عن صلاح جاء لسببين، أولهما ظروف ضغط المباريات في ، والسبب الثاني هو أن صلاح سيترك الفريق خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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