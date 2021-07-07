هل تعرّض قبر رجاء الجداوي للهدم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى مصدر مسؤول في محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية حول هدم جزء من مقبرة الفنانة الراحلة #رجاء الجداوي، مؤكداً أنّ هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف المصدر، أنّ المحافظة لم تهدم أيّ جزء من قبر الفنانة الراحلة، من أجل إنشاء كوبري، مشيراً إلى أنه كان يتمّ في الماضي أعمال توسعة لشارع بالقرب من المقابر، ولكن لم يتمّ هدم أيّ جزء من المقبرة. وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال أشهر، بسبب صور مُنتشرة لمقبرة الفنانة الراحلة، حيث تُدفن أيضاً خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وتبيّن من خلال الصور وجود عمليات ترميم، ما جعل مُحبّي الفنانة الراحلة يهاجمون ابنتها عبر “إنستغرام”، مطالبين إيّاها بالحفاظ على ضريح الفنانة.

وجاء في تعليق لإحدى المُتابعات الآتي: “معلش يا أميرة تقبّلي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنه صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت تهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا أستسمحك يا أميرة لو تدخلت لكن حزنت عليها ياريت تأخذي ما قلت بعين الاعتبار”.

وحرصت أميرة على أن ترد على المتابعة، وتوضّح حقيقة الأمر، فقالت: “بالفعل هو تحت الترميم منذ أكثر من سنة، ولا يزال تحت الترميم، والفتحة الخلفية لأنّ هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع. أما عن سؤال اين ابنتها، فأنا غير مسؤولة عن الترميم. هناك كِبار العائلة هم المسؤولون، وماما كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة، لكن المدفن خاص بالعائلة، وأنا أصغرها.

وشكراً للاهتمام. وكما كانت تقول أمي: مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منوّر قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعاً”. وحلّت خلال الساعات القليلة الماضية الذكرى الأولى لوفاة الفنانة القديرة، التي رحلت العام الماضي، متأثرة بإصابتها بكورونا.