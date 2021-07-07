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فيديو – سمية الخشاب تحسم الجدل حول ارتباطها مجدداً

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة سمية الخشاب الجدل المثار حول ارتباطها مجدداً بعلاقة عاطفية، أو بالزواج، بعد انفصالها عن الفنان أحمد سعد، وخلال لقاء لها في برنامج StarsOnUtv عبر قناة UTV العراقية، قالت سمية الخشاب: “أنا حالياً لست مرتبطة ولا أريد أن أرتبط وكل الإشاعات المرتبطة بزواجي خاطئة”.

وأضافت: “أنا دلوقتي بعيش في مرحلة بسميها المرحلة الملكية وهي إني أحب نفسي وأهتم بيها”.

من ناحية أخرى، أكدت سمية عدم انزعاجها من مشاركة طليقها أحمد سعد في مسلسل “موسى” الذي خاضت به السباق الرمضاني المنصرم، وقالت: “لم أشعر بالضيق من شيء، بالعكس تعاملت مع الموقف بطريقة لطيفة جدا، والمشهد تصدر تريند جوجل”.

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت مطرب المهرجانات عمر كمال في كليب “أوعدك”، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور، كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى” مع محمد رمضان وهبه مجدي وغيرهما من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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