منة شلبي تُثير الجدل مجدداً بتعليقها على منشور لحنان ترك منذ 2018

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الكبير، الذي أثارته بنشرها صورة مع الفنانة المعتزلة حنان ترك، تزايد اهتمام الفنانة المصرية، منة شلبي، بالفنانة المعتزلة، إذ دخلت شلبي إلى حساب الأخيرة على “تويتر”، لتفتش فيه، حتى استوقفتها تدوينة لترك منذ عام 2018، جاء فيها: “اقبلونا كما نحن، أو اتركونا كما نحن.. فلا أنتم تملكون حق تعديلنا.. ولا نحن نملك رغبة التبرير”.. نجيب محفوظ؛ لتترك شلبي عليها تعليقاً، قالت فيه: “آه والله”، مرفقاً بإيموجي عبارة عن ثلاثة قلوب.

ليقف الجمهور شاهداً على “لعبة شد الحبال”، من يشد الآخر إلى ملعبه، هل تنجح منة شلبي في إقناع حنان ترك بالعودة إلى التمثيل، أم تجر حنان ترك الفنانة منة شلبي إلى الاعتزال؟

وفي الشهر الماضي، أبدت منة شلبي اشتياقها الشديد لحنان ترك، من خلال قيامها بنشر صورة تجمعهما عبر “تويتر”، معلقة: “وحشتيني أوي ودائماً في القلب يا حب”، وبادلتها حنان نفس الشعور، معلقة: “حبيبتي يا منجو.. وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب”، وسريعاً ردت عليها شلبي، بقولها: “وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وزوجك ويعطيكي الصحة ويديمك نعمة”.

ومنذ أيام، فاجأت حنان ترك متابعيها بصورة وفيديو أثناء قضاء إجازتها الصيفية مع عائلتها، على “إنستغرام”، من خلال خاصية “ستوري”، وظهرت وهي ترتدي “البوركيني”، وأطلت بابتسامة عريضة زينت وجهها، كما نشرت فيديو وهي تستمتع بوقتها في “الزحليقة” المائية، حيث كانت تلعب مع أبنائها في المياه.