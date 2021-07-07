قلب خالد سامي يتوقف 4 دقائق وحالته الصحية غير مستقرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف "تركي" نجل الفنان السعودي خالد سامي تطورات الحالة الصحية لوالده خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح أن قلب والده توقف لمدة 4 دقائق، ثم عاد للعمل مجددًا بعد محاولات إنعاشه، غير أنه أكد عدم استقرار حالته الصحية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وكان خالد سامي قد تعرض لانتكاسة صحية استدعت إدخاله العناية المركزة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، وما زال يعاني منها.

ويتواجد خالد سامي في مستشفى الحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض، والذي نقل إليه إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الفنان خالد سامي قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الصحية، التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات، حيث كان يعاني من تليف في الكبد، تطور لاحقا إلى فشل كلوي، اضطره إلى الخضوع لعمليات غسيل الكلى، وهو ما أثر كثيرا في حالته الصحية.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش" و"شباب البومب"، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.