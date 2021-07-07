شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تنضم لفريق عمل مسلسل "السيدة زينب" للنجمة سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة دينا لمسلسل "السيدة زينب"، للنجمة سوسن بدر، والمخرج محمد النقلى، ومقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تجسد دور سيدة تساعد فى خدمة البيوت وتتطور شخصيتها فيما بعد والتى تكشفها حلقات المسلسل، الذى يتناول أبطاله قصصاً فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق.

من ناحية أخرى تشارك الراقصة دينا كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات مسلسل "البحث عن علا"، للنجمة هند صبرى، والذى يتناول قصة شخصية علا عبد الصبور والمغامرات الجديدة التي تمر بها بعد مرور 10 سنوات، وذلك كامتداد لمسلسل عايزة أتجوز.

وكان أخر ظهور للفنانة دينا فى حكاية "شنطة سفر"، من حكايات مسلسل "ورا كل باب"، بطولة دينا وأحمد صيام ومنة عرفة وياسر على ماهر ومها سلامة وتسنيم مطر، سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج محمد بكير.