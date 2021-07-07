فيديو.. نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها وسر تغيّبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي مواصفات فتى أحلامها أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON".

وقالت : "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عايزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".

وأضافت: "أنا كامرأة نفسي أحب وأتحب وأشعر إن الراجل إلي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ما حبيت في حياتي".

وتابعت نرمين الفقى: "عدد كبير من الرجال تقدموا لي ولكن لم أجد كيمياء بيننا وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".





وأشارت النجمة نيرمين الفقى إلى أنها سعيدة بوجودها في مسلسلين بموسم رمضان 2021، وهما "النمر" و"ضل راجل"، مضيفة: "والحمد لله العملين حققوا نجاحا كبيرا بإشادة الجميع".





وأضافت: "قدمت شخصية جديدة عليا ومختلفة تماما في مسلسل النمر، ولكن بذلت مجهودا أكثر في مسلسل ضل راجل".

وأشارت نرمين الفقى إلى أن معظم مشاهدها في مسلسل "ضل راجل" استعانت بها وتذكرت والدتها الراحلة التي كانت تمر بنفس ظروفها في العمل، مضيفة: "معظم المشاهد التي بكيت فيها كانت من قلبي".

أسباب تغيبها

وأوضحت نرمين الفقي أن فترة غيابها عن الساحة الفنية لم تكن بإرادتها كون ذلك حدث بسبب عدة ظروف، أولها مرض والدتها، وتزامن مع ذلك اقتراب أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها في ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها في تلك الفترة.

وتابعت قائلة: "فضلت أكون جنب والدتي لأنني بنتها الوحيدة ومالهاش غيري، ولما توفيت عدت بشكل قوى مع النجم الراحل محمود عبد العزيز في جبل الحلال، وهو كان غول تمثيل، كنت المفروض في البداية أطلع ضيفة شرف ووافقت بدون تفكير، وقلت للأستاذ محمود أنا كفاية إنى أعدى قدام كاميرا معاك، وكنت لازم أشتغل معاه في كل الأحوال ودي أساسيات".



