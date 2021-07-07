الموت يُغيب الفنان ديليب كومار.. أحد أبرز نجوم بوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت عائلة الممثل الهندي ديليب كومار، الذي يحظى باحترام كبير ويعد أحد أبرز الوجوه الفنية في بوليوود إنه توفي، الأربعاء، عن 98 عاما.

ولد محمد يوسف خان عام 1922 في بيشاور، الواقعة حاليا في باكستان، واتخذ ديليب كومار اسما فنيا منذ انضمامه إلى بوليوود في حقبة أربعينيات القرن الماضي.



وكتب فيصل فاروقي أحد أقرباء كومار على حساب الممثل في تويتر صباح الأربعاء "بقلب يعتصره الحزن والأسى، أُعلن وفاة محبوبنا ديليب ساب منذ دقائق".

وكان كومار متزوجا من الممثلة سايرا بانو التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينيات والسبعينيات.