شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع يجسد شخصية طبال في فيلم "أولاد زهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان مصطفى أبو سريع ضمن أحداث فيلم "أولاد زهرة" الذى يعكف على تصويره حالياً، شخصية طبّال يعيش في أسرة بسيطة مع أهله، وتدور أحداث الفيلم حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية .

فيلم "أولاد زهرة" من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي، وإسراء رخا، ومن إخراج معتز حسام.

وشارك أبو سريع في مسلسل "الاختيار" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وتناول بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن وذلك خلال الفترة من عام 2013 حتى 2019.

من ناحية أخرى انتهى الفنان مصطقى أبو سريع من تصوير دوره في فيلم "ساعة شيطان" للنجم باسم سمرة، حيث يجسد شخصية شاب خريج كلية تجارة هدفه الوحيد جمع المال بطرق غير مشروعة حيث يرى أن هذا الأمر يرفع من شأنه أمام المجتمع كما أكد مؤخرا فى تصريحات لـ"الخليج 365".

فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويقودهم إلى الهاوية.