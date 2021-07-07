فساتين النجمات وحضور عربي مميز.. أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات حفل افتتاح الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عدد من نجوم ونجمات السينما العالمية.

وتقام الدورة 74 في الفترة من 6 إلى 17 يوليو، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، خاصة بعد إلغاء الدورة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وهنا نعرض لكم أبرز لقطات حفل الافتتاح:

نجوم الفن

حضر عدد كبير من نجوم الفن العالميين حفل الافتتاح، وتألقت النجمات بفساتين لفتت الأنظار أبرزهن: ماريون كوتيار، جودي فوستر، بيلا حديد، جيسيكا شاستين.

تكريم جودي فوستر

منح مهرجان كان في حفل الافتتاح، السعفة الفخرية للنجمة العالمية جودي فوستر، وقام المخرج بيدرو ألمودوفار بتسليمها الجائزة الشرفية، بحضور رئيس لجنة التحكيم سابيك لي.

بدلة سبايك لي

لفت المخرج الأمريكي سبايك لي رئيس لجنة تحكيم بالمهرجان أنظار متابعيه، ببدلة باللون الفوشيا ونظارة غريبة، وحملت "البدلة" توقيع المصمم فيرجيل أبلوه.

حضور عربي بارز

تشهد هذه الدورة حضور عربي بارز، ففي لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، يتواجد الممثل الجزائري الأصل طاهر رحيم، كذلك ينضم للجنة تحكيم مسابقتي الأفلام القصيرة ومسابقة "سيني فونداسيون" كل من المخرجة التونسية، كوثر بن هنية، والمخرج سامح علاء.

كذلك يشارك الفيلم المغربي "إيقاعات كازابلانكا" للمخرج نبيل عيوش، للتنافس على السعفة الذهبية، وفي مسابقة "نظرة ما"، تنافس المخرجة التونسية – الجزائرية، والتي تحمل الجنسية الفرنسية، حفصية حرزي، بفيلم "أم طيبة".

كما ينافس المخرج اللبناني إيلي داغر، للحصول على جائزة السعفة الذهبية للمرة الثانية، بعدما فاز بها للمرة الأولى عن فيلم "موج 98" عام 2015.

أيضا ينافس المخرج المصري عمر الزهيري في مسابقة "أسبوع النقاد" بأولى تجاربه الطويلة "ريش"، وتختتم فعاليات أسبوع النقاد بفيلم المخرجة التونسية ليلى بو زيد "مجنون فرح".