شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم الرعب A Quiet Place Part II وصلت كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلمA Quiet Place Part II ، إلى 257 مليونا و 886 ألف دولار، منذ عرضه بدور العرض في 28 مايو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 145 مليونا و 786 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 112 مليونًا و 100 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 في العرض الافتتاحى للفيلم بـ 3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلمA Quiet Place Part II، عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة أخيرا إلي مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.