تعرفوا على إبنة الفنان علاء مرسي الشابة «المحجبة» التي تشبهه بشكلٍ كبير !

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:43 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أشقاؤهم البعيدون كل البعد عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري علاء مرسي الذي ظهرت مؤخرًا إبنته “مريم” التي لا يعرفها الجمهور.

فينشر الفنان علاء مرسي من فترة لأخرى صور شخصية له مع عائلته على حسابه الخاص على تطبيق إنستجرام تظهر مدى الترابط الأسري لديه وخصوصًا مع ابنته الكبرى المحجبة “مريم”، التى تربطها علاقة خاصة للغاية بوالدها وهو ما يظهر جليًا من الصور التي ينشرها حتى أن بعض المواقع ذهبت إلى الظن أنها زوجته وليست إبنته.

يُشار إلي أن الفنان علاء مرسي متزوج من سيدة بعيده تمامًا عن الأضواء والوسط الفنّى، حيث أنها لم تظهر معه مطلقًا في أي مناسبات رسمية أو غير رسمية، ورزق «علاء» منها بثلاثة أبناء هم مريم ومحمد وفاطمة.

نرشح لك – شاهد.. علاء مرسي يروي ردة فعله عندما شاهد علاء ولي الدين في مغسلة الموتى!

من ناحية أخري، أكد الفنان علاء مرسي، أنه يعاني من أزمة التجاهل من التمثيل ومجال الفن، حيث قال: «أنا بعاني من الركنة والتجاهل وألوم الدولة وزارة الثقافة ووزارة الإعلام والفنان المصري هو جوهرة ويجب التفكير في جودة القوى الناعمة التي لها دور هام عن التصدير والاستيراد».

وأضاف، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج “حديث القاهرة“، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس“، أن هناك كم بطالة كبير حدث لكبار الفن وشخصيات كبيرة في مجال الفن، مؤكدًا أن الاحتكار وسيطرة الدولة هو شئ عظيم، ولكن أن الاحتكار يكون في الانتاج بالمحسوبية والأسر الفنية.

وناشد علاء مرسي، رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواهب والأجيال الجديدة وأعضاء النقابات، مؤكدا أن الرئيس دومًا يؤكد على أهمية القوى الناعمة لمصر والفن جزء أساسي منها، وأن هناك مواهب فنّية عظيمة أختفت، كما أنه يؤمن بحسابات التجارة في الأعمال الفنية، مشددًا على أن الاتفاق بين نقابة المهن التمثيلية وشركة المتحدة هي محاولة، إلا انه يجب أن يكون هناك إعادة نظر في عملية الإدارة في مجال الفن.

يُذكر أن آخر أعمال علاء مرسي السينمائية كان “فيلم صندوق الدنيا“، من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي. وتدور أحداثه بمنطقة وسط البلد في إطار درامي اجتماعي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت