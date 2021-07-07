محمد الفلاح - منة عرفة عن زوجها محمود المهدي: مش طايقة نفسي

الأربعاء 7 يوليه 2021

تطرقت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة إلى كواليس لقائها بزوجها الفنان محمود المهدي بعد أيام من عقد قرانهما.



وقالت منة عرفة إنها التقت زوجها أثناء تصوير فيلم "3 ستات" الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب حيث كان مشاركا في الإنتاج، مشيرة إلى أن هناك ظروفا منعت أحد الممثلين من استكمال تصوير مشاهده فرشح المؤلف أحمد عاشور، الفنان محمود المهدي لتقديم الدور وهو ما رفضه في البداية إلى أنه اضطر للموافقة في نهاية الأمر، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

أما فيما يتعلق بكواليس اللقاء الأول بينها وبين زوجها قالت منة عرفة: "اتقابلنا أول مرة وقت التعاقد على الفيلم وكنت وقتها مش طايقة نفسي وهو كمان مكنش طايقني لأنه كان شايفني تنكة ومغرورة وبعدها اتقابلنا في التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".

واحتفلت الفنانة منة عرفة بعقد قرانها منذ أيام على الفنان الشاب محمود المهدي في جو عائلي.

من ناحية أخرى، تنتظر منة عرفة طرح فيلمها الجديد "666" من بطولة وفاء عامر، وعايدة غنيم، وسامي مغاوري، وخدوجة صبري، ومحمود المهدي، وماجد عبد العظيم، وهو من تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة من خلال لغز يهدد حياة بطلة العمل، التي تجسدها الفنانة عايدة غنيم، حيث تتجه لأعمال السحر والاستعانة بحفار القبور الذي يجسده الفنان ماجد عبدالعظيم، من خلال نبش القبور واستغلال الأجساد في عمل السحر لحل اللغز الذي يهدد حياتها وحياة أسرتها بالكامل، فتضطر للتعامل مع ألغاز هذا الرقم المرعب.