شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عصام تشارك فى مسرحية "سوشى ميديا" مع مفيد عاشور وياسر على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة ندى عصام في مسرحية "سوشي ميديا"، من بطولة مفيد عاشور وياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أيمن عبد الرحمن، وتعرض المسرحية غدا الأربعاء فى الـ 6 مساء على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عايدة فهمى وأحمد مختار وياسر الرفاعي وزهرة إبراهيم وشيماء نصار وبيتر المصرى ورفيق الريحانى.

المسرحية مأخوذة عن " البيت " لديفيد ستوري واعداد موسيقي ومخرج منفذ اشرف عز الدين وديكور أميرة هيكل وتاليف وإخراج ايمن عبد الرحمن وتحت إشراف الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والعمل يقدم ضمن مشاريع التخرج بقسم الدراسات العليا بأكاديمية الفنون .

الفنانة ندي عصام شاركت في مسلسل الاختيار 2 للمخرج بيتر ميمي الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2021 ، وهي ضمن فريق المسرحي بمركز الخليج 365 للثقافة والفنون ومازالت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

يذكر أن الفنان أيمن عبد الرحمن مخرج مسرحي وسيناريست وممثل شارك في أكثر من عمل درامي ناجح منها "عيون ورماد"، و"أرابيسك"، و" الفرسان" ، و"عصر الأئمة" ، لكنه في الفترة الأخيرة اتجه إلى الكتابة والتأليف، وله كثير من الأعمال الدرامية الناجحة أبرزها "موعد مع الوحوش" مع خالد صالح وعزت العلايلي، و" طيارة ورق" مع ميرفت أمين.