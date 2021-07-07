كارمن سليمان تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها عدة صور، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "كارمن" في الصور بملابس صيفية، أثناء الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

وطرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها "الذكرى الشتوي"، يوم 28 يناير الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "الذكرى الشتوي"، من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد، في أولى تجاربه مخرجًا.

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