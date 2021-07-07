شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد فى الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوى: وحشتنا ابتسامتك ورقتك وضحكتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى، التى وافقت الخامس من يوليو، معبرة عن اشتياقها واشتياق الجمهور لها.

ونشرت نبيلة صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "وحشتينى يا راقية.. وحشتينى يا جميلة، وحشتنا ابتسامتك ورقتك وضحكتك، وحشتينا يا رجاء".





وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها يوم 5 يوليو 2020

الراحلة رجاء الجداوى اسمها الحقيقى "نجاة" وعاشت مع خالتها تحية كاريوكا، بدأت مسيرتها مترجمة بشركة إعلان، ثم عارضة أزياء، اتجهت للتمثيل وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958، قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفنى 62 عامًا دون توقف، أُعلن فى 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020.