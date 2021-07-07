شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز تدخل فى صراع مع ابنها فى أحداث مسلسل "حلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سميرة عبدالعزيز فى بطولة مسلسل "حلم" للمخرج حسنى صالح والذى يتناول مشكلة الأحياء العشوائية من حيث انتقالها منإلى حى جديد وهو الأسمرات وذلك فى اطار اجتماعى، حيث تقدم دور أم تدخل فى صراع من ابنها الذى يرفض العيش معها في الحى الجديد حسبما كشفت لـ"الخليج 365".

مسلسل "حلم" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد رياض، وصابرين ووفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا، وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل الجديد ومن إخراج حسنى صالح.

والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

وكانت آخر أعمال المخرج حسنى صالح مسلسل "بت القبائل"، بطولة كل من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.