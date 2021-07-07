شاهد.. كيم كارداشيان تتعرض لحادث اثناء ممارسة رياضة التزلج على الماء

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كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:48 صباحاً - تعرضت نجمة تلفزيون الواقع الامريكية كيم كارداشيان لحادث أثناء ممارستها رياضة التزلج على الماء أثناء قضائها عطلة عيد الاستقلال في ايطاليا.
وظهرت كيم كاردشيان، البالغة من العمر 40 عامًا، في مقطع فيديو شاركته عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام وهي تركب على لوح تزلج تم جره خلف زورق آلي قبل أن تسقط في الماء بشكل مفاجىء.
وكانت كيم كارداشيان قد تعرضت لانتقادات واتهامات بأنها لم تلتزم بقواعد اللباس الصارمة أثناء زيارتها للأماكن المقدسة في الفاتيكان مؤخرا.
فقد كان لافتا للنظر ظهور كيم كارداشيان بفستان عاري الكتفين ويكشف أجزاء من بطنها لاصق للجسم وشفاف.
ومن المعروف أن من تقاليد الفاتيكان، أن يكون لباس المرأة باللون الأسود وكان يسمح فقط للملكات الكاثوليك بلباس اللون الأبيض.
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