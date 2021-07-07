أول ظهور لشقيقة أحمد رزق.. لن تتوقعوا جمالها – شاهدوا بالصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:48 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أشقاؤهم البعيدون كل البعد عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري أحمد رزق الذي ظهرت مؤخرًا شقيقته “أميرة” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث نشرت زوجة الفنان أحمد رزق مجموعة صور تجمعها بشقيقته “أميرة” بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في أول ظهور لها، وجهت تهنئة خاصة لها، على حسابها بموقع “فيسبوك” قائله : “أميرة رزق.. أخت زوجي وعمة أولادي وهي مش بس كده هي اختي الصغيرة الجدعة اللي في ضهري مهما اقول عليكي مش حيكفيني إنك أنت نور عيني وبحبك حب يعلم بيه ربنا”.

وأضافت: “الوحيدة لما بكون مخنوقة أو تعبانة هي لبحكيلها ربنا يخليكي ليا وميحرمنش منك يا حبيبتي كل سنة وانت أسعد وحدة كل سنة وإنت بألف خير وصحه وسعاده أنت وجودي وتشوفيها احلى عروسة Happy birthday”.

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وقال الفنان أحمد رزق، إنه لم يتلق أجرا عن ظهوره كضيف شرف في مسلسل «القاهرة كابول»، لتقديره للكاتب عبدالرحيم كمال، بشكل شخصى، كمؤلف، وكذلك المخرج حسام على، وشعوره أن الشخصية مكتملة الأركان ولاقتناعه بالدور.

وأضاف خلال أحدث تحقيقاته الصحفية: «أقبل الظهور كضيف شرف لمجاملة أصدقائى في أعمالهم، ولكن بمبدأ لا ضرر ولا ضرار».

وتابع «رزق»: «بعض الزملاء الفنانين كانوا يعانون أزمات مادية في حياتهم نتيجة تراجع حجم أعمالهم، وبالتأكيد يتحمل تلك المسؤولية جهات الإنتاج والتعامل بمبدأ «الحب والكره» مع البعض، وأتوقع مع القرارات الأخيرة وانفتاح السوق ودخول شركات إنتاجية كبرى أن يكون هناك منافسة صحية تنهى تلك الأزمة».

وتحدث عن انتهائه، مؤخرًا، من تصوير «فيلم 200 جنيه»، ويشاركه بطولته إسعاد يونس، وهانى رمزى، ونيللى كريم، وأحمد السعدنى، ودينا فؤاد، وعمرو عبدالجليل.

وأوضح: «بداية الفيلم مع طباعة العملة، لتظل مع شخص ويعطيها لنجله الذي يمنحها للمدرس الخاص به لتنتقل إلى أسرته وتصبح هي مشكلته في الحياة».

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